В Челябинской области женщина-продавец догнала и избила грабителя

Все произошло в Златоусте.
Наряд отдельной роты ППСП патрулировал улицы города поздно вечером. Проезжая мимо сетевого магазина на улице Карла Маркса, стражи порядка заметили «рукопашную».
Как оказалось, в драке участвовали кассир и не пожелавший расплатиться за бутылку водки покупатель. При появлении полицейских подозреваемый в грабеже вырвался из рук женщины и попытался скрыться, но его догнали и задержали. Мужчину доставили в отдел полиции «Горный» для дальнейшего разбирательства.
Злоумышленник — 36-летний местный житель, ранее судимый за кражи и грабеж.
На этот раз возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж», фигуранту грозит лишение свободы на срок до четырех лет.