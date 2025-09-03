В Челябинской области женщина-продавец догнала и избила грабителя

Как оказалось, в драке участвовали кассир и не пожелавший расплатиться за бутылку водки покупатель. При появлении полицейских подозреваемый в грабеже вырвался из рук женщины и попытался скрыться, но его догнали и задержали. Мужчину доставили в отдел полиции «Горный» для дальнейшего разбирательства.