В Челябинской области женщина-продавец догнала и избила грабителя

В Челябинской области женщина-продавец догнала и избила грабителя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Златоусте.

Наряд отдельной роты ППСП патрулировал улицы города поздно вечером. Проезжая мимо сетевого магазина на улице Карла Маркса, стражи порядка заметили «рукопашную».

Как оказалось, в драке участвовали кассир и не пожелавший расплатиться за бутылку водки покупатель. При появлении полицейских подозреваемый в грабеже вырвался из рук женщины и попытался скрыться, но его догнали и задержали. Мужчину доставили в отдел полиции «Горный» для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленник — 36-летний местный житель, ранее судимый за кражи и грабеж.

На этот раз возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж», фигуранту грозит лишение свободы на срок до четырех лет.