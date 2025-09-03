Ричмонд
Минчанин получил 8 лет колонии за нападение на костылях на семью с ребенком

Семья белорусов пострадала от ударов костылем, их обидчика посадили на 8 лет.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска получил 8 лет строгого режима за дебош, устроенный, когда он передвигался на костылях. Об этом сообщает БелТА, ссылаясь на прокуратуру Минска.

В частности, суд вынес приговор 32-летнему мужчине, совершившему нападение на семью белорусов с ребенком на проспекте Победителей 15 мая 2025 года.

В сообщении говорится, что находясь в состоянии алкогольного опьянения и передвигаясь на костылях из-за перелома ноги, минчанин грубо нарушил общественный порядок. Он начал нецензурно оскорблять проходившую мимо супружескую пару с маленьким ребёнком.

Когда муж и жена сделали ему замечание и попросили вести себя прилично, дебошир набросился на них, пытаясь нанести удары костылем. Одним из ударов он попал женщине по лицу, причинив серьезную травму. Хулигана задержали при помощи потерпевшего и подоспевших прохожих, после чего передали в руки милиции.

В результате удара костылем у пострадавшей образовалась рана, оставившая после себя заметные рубцы, что было квалифицировано судом как причинение тяжких телесных повреждений.

К слову, данное преступление было совершено в период, когда мужчина уже отбывал наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа за предыдущие правонарушения.

Принимая во внимание представленные прокурором доказательства, суд Центрального района Минска признал обвиняемого виновным. Учитывая совокупность преступлений, предыдущий приговор и наличие опасного рецидива, суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также судом были назначены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма и наркомании.

Кроме того, суд обязал осужденного выплатить каждому из потерпевших по 2000 белорусских рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

