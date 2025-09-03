Минчанин получил 8 лет колонии за нападение на костылях на семью с ребенком

Когда муж и жена сделали ему замечание и попросили вести себя прилично, дебошир набросился на них, пытаясь нанести удары костылем. Одним из ударов он попал женщине по лицу, причинив серьезную травму. Хулигана задержали при помощи потерпевшего и подоспевших прохожих, после чего передали в руки милиции.