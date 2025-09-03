Минчанин получил 8 лет колонии за нападение на костылях на семью с ребенком

Житель Минска получил 8 лет строгого режима за дебош, устроенный, когда он передвигался на костылях. Об этом сообщает БелТА, ссылаясь на прокуратуру Минска.
В частности, суд вынес приговор 32-летнему мужчине, совершившему нападение на семью белорусов с ребенком на проспекте Победителей 15 мая 2025 года.
В сообщении говорится, что находясь в состоянии алкогольного опьянения и передвигаясь на костылях из-за перелома ноги, минчанин грубо нарушил общественный порядок. Он начал нецензурно оскорблять проходившую мимо супружескую пару с маленьким ребёнком.
Когда муж и жена сделали ему замечание и попросили вести себя прилично, дебошир набросился на них, пытаясь нанести удары костылем. Одним из ударов он попал женщине по лицу, причинив серьезную травму. Хулигана задержали при помощи потерпевшего и подоспевших прохожих, после чего передали в руки милиции.
В результате удара костылем у пострадавшей образовалась рана, оставившая после себя заметные рубцы, что было квалифицировано судом как причинение тяжких телесных повреждений.
К слову, данное преступление было совершено в период, когда мужчина уже отбывал наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа за предыдущие правонарушения.
Принимая во внимание представленные прокурором доказательства, суд Центрального района Минска признал обвиняемого виновным. Учитывая совокупность преступлений, предыдущий приговор и наличие опасного рецидива, суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также судом были назначены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма и наркомании.
Кроме того, суд обязал осужденного выплатить каждому из потерпевших по 2000 белорусских рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее мы сообщали, что жительница Гомеля лишилась коллекции старинных икон и обрела ее снова.
Также минский гимназист украл 2,6 млн рублей у пенсионеров: «Беспрекословно выполнял все указания».
А еще военные рекомендовали обходить населенный пункт на Брестчине за 4 км.