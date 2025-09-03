В Италии задержан 29-летний гражданин Молдовы: Наш суд приговорил его к шести годам лишения свободы — после приговора подсудимый сбежал из страны

После вынесения приговора молдавский гражданин скрылся и вывез с собой жену и двоих детей. Выйти на его след помог тот факт, что родители беглеца в последние годы проживали в Поденцано. Именно там он был найден и задержан. В ближайшее время мужчину ждёт процедура экстрадиции.