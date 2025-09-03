Ричмонд
В Италии задержан 29-летний гражданин Молдовы: Наш суд приговорил его к шести годам лишения свободы — после приговора подсудимый сбежал из страны

Нашего соотечественника искали по линии Интерпола на территории всей Европы.

В Италии задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Молдовы.

В итальянской коммуне Поденцано (провинция Пьяченца) карабинеры арестовали 29-летнего гражданина Молдовы, находившегося в международном розыске с 2014 года. Его искали по линии Интерпола на территории всей Европы.

Суд в Молдове ранее приговорил мужчину к шести годам лишения свободы за угрозы, покушение на насилие и акты преследования. Следствие установило, что вместе с сообщниками он оказывал давление на конкурента, угрожал ему смертью и даже забросил в его дом бутылку с зажигательной смесью.

После вынесения приговора молдавский гражданин скрылся и вывез с собой жену и двоих детей. Выйти на его след помог тот факт, что родители беглеца в последние годы проживали в Поденцано. Именно там он был найден и задержан. В ближайшее время мужчину ждёт процедура экстрадиции.

