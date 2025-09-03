Командир украинской ДРГ Антоненко получил 28 лет лишения свободы

Еще два входивших в состав группы украинских военнослужащих были ликвидированы при задержании в Невельском районе Брянской области во время их очередной вылазки в августе 2023 года, а один диверсант позднее умер в больнице. Все члены ДРГ перед совершением терактов прошли обучение, в том числе связанное со сборкой БПЛА, говорится в материалах дела. Они также причастны к неоднократным атакам беспилотников на военный аэродром Шайковка в Калужской области в 2023 году.