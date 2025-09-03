В Новосибирске BMW сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Октябрьском районе города вечером 3 сентября под колёса иномарки попал ребёнок. Девочка переходила дорогу по «зебре».
По предварительной информации, ДТП произошло около 19:20 на улице Добролюбова. 35-летний водитель автомобиля BMW, следуя в сторону улицы Стофато, у дома № 62/1 совершил наезд на школьницу 2014 года рождения.
Ребёнок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка получила травмы и была госпитализирована, врачи уточняют её состояние.
На месте происшествия работал наряд ДПС, обстоятельства аварии устанавливаются.