Школьники Башкирии уйдут на каникулы уже в октябре

Известен график школьных каникул в Башкирии в этом учебном году.

Источник: Комсомольская правда

Министерство просвещения Башкирии обнародовало рекомендованный график отдыха для учащихся общеобразовательных учреждений на 2025−2026 учебный год.

Согласно опубликованному календарю, периоды каникул распределены следующим образом:

— Осенний отдых запланирован с 25 октября по 2 ноября включительно (продолжительность составит 9 дней);

— Зимние каникулы пройдут с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней);

— Весенние каникулы назначены на период с 28 марта по 5 апреля (9 дней);

— Летний отдых начнется 27 мая и завершится 31 августа (97 дней);

— Для учеников первых классов предусмотрены дополнительные февральские каникулы с 14 по 23 февраля (9 дней).

Также ведомство сообщило о дополнительных нерабочих днях, связанных с государственными и религиозными праздниками:

13 октября (понедельник) — перенос выходного в связи с Днем Республики;

2 и 4 ноября (понедельник и вторник) — дополнительные дни отдыха к празднику Дня народного единства;

традиционные новогодние каникулы с 1 по 6 и 8 января;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля (понедельник) — перенос выходного дня в честь Дня защитника Отечества;

9 марта (понедельник) — выходной в связи с Международным женским днем;

20 марта (пятница) — дополнительный выходной по случаю Ураза-байрама;

1 мая (пятница) — праздник Весны и Труда;

11 мая (понедельник) — перенос выходного в честь Дня Победы;

27 мая — начало летних каникул, совпадающее с празднованием Курбан-байрама.

