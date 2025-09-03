Ричмонд
В Иркутской области между молодыми супругами произошел бытовой конфликт

Молодой муж причинил телесные повреждения 23-летней жене.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области между молодыми супругами произошел бытовой конфликт. По предварительной информации, муж причинил телесные повреждения своей 23-летней жене. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по региону. В социальных сетях появилась информация, что во время конфликта мужчина якобы кинул телефон в лицо своей возлюбленной.

— Для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью и обстоятельств его получения назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, — уточнили в пресс-службе полиции.

По словам пострадавшей, она перенесла несколько операций на глаз, который сильно отек после удара. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По завершении проверки будет принято процессуальное решение.