В Иркутской области между молодыми супругами произошел бытовой конфликт. По предварительной информации, муж причинил телесные повреждения своей 23-летней жене. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по региону. В социальных сетях появилась информация, что во время конфликта мужчина якобы кинул телефон в лицо своей возлюбленной.