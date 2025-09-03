Ричмонд
Трассу Уфа — Аэропорт временно перекроют из-за ремонта

В Уфе перекроют трассу в аэропорт.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Уфа — Аэропорт продолжаются плановые работы по восстановлению дорожного полотна. В связи с этим в период с 3 по 6 сентября 2025 года будет введено ночное ограничение движения.

Согласно информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ, во время работ планируется асфальтирование двух крайних левых полос на въезде в город. Ограничения будут действовать три ночи подряд с 22:00 до 07:00 часов.

Ведомство рекомендует жителям и гостям Уфы учитывать данную информацию при планировании маршрутов и, при возможности, использовать объездные пути следования.

