Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Уфой медведи наведались в сады и на пасеку

Под Уфой в садах медведь объел черевишню.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии местные жители стали замечать повышенную активность бурых медведей. Хищники начали появляться вблизи населенных пунктов, что вызвало обеспокоенность властей.

Как сообщают очевидцы, в деревне Минизитарово медведь разорил пасеку и оставил следы на пчелопакетах. Другой косолапый гость побывал в садах УМПО в поселке Урман, где полакомился черевишней и сломал дерево. А под Шиповом в Акбердинском сельсовете сегодня видели медведицу с четырьмя медвежатами.

Глава муниципалитета Гюзель Насырова предупредила жителей об опасности и призвала соблюдать осторожность. Она попросила немедленно звонить на номер 112 при любых встречах с дикими животными и ни в коем случае не приближаться к ним.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.