Под Уфой медведи наведались в сады и на пасеку

В Иглинском районе Башкирии местные жители стали замечать повышенную активность бурых медведей. Хищники начали появляться вблизи населенных пунктов, что вызвало обеспокоенность властей.
Как сообщают очевидцы, в деревне Минизитарово медведь разорил пасеку и оставил следы на пчелопакетах. Другой косолапый гость побывал в садах УМПО в поселке Урман, где полакомился черевишней и сломал дерево. А под Шиповом в Акбердинском сельсовете сегодня видели медведицу с четырьмя медвежатами.
Глава муниципалитета Гюзель Насырова предупредила жителей об опасности и призвала соблюдать осторожность. Она попросила немедленно звонить на номер 112 при любых встречах с дикими животными и ни в коем случае не приближаться к ним.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.