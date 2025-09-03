Под Уфой медведи наведались в сады и на пасеку

Как сообщают очевидцы, в деревне Минизитарово медведь разорил пасеку и оставил следы на пчелопакетах. Другой косолапый гость побывал в садах УМПО в поселке Урман, где полакомился черевишней и сломал дерево. А под Шиповом в Акбердинском сельсовете сегодня видели медведицу с четырьмя медвежатами.