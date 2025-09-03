Новые выбросы мазута нашли в Темрюкском районе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Выбросы нефтепродуктов обнаружили 2 и 3 сентября. Новые пятна мазута нашли на участке от порта «Тамань» вдоль побережья поселка Волна до мыса Железный Рог. Размер фракций нефтепродуктов составляет от 3 до 5 сантиметров.
«Происхождение новых выбросов сейчас устанавливается. На всем протяжении идут работы по сбору нефтепродуктов», — сообщили в региональном оперштабе.
На побережье работают 19 человек — сотрудники «Кубань-СПАС», оперативная группа муниципалитета и волонтеры. Для сбора нефтепродуктов задействовали четыре единицы техники.
Всего за два дня в Темрюкском районе очистили около 1 км побережья. За это время собрано 290 мешков замазученного грунта.