Молодого омича убили на фестивале Burning Man в Неваде

37-летний уроженец Омска погиб на всемирно известном фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок в США. Несколько лет назад сибиряк переехал из России в Америку. На мероприятии он собирался представить свою инсталляцию. Новость сообщил 3 сентября канал Mash.
24 августа бывший омич успешно пережил песчаную бурю, обрушившуюся на территорию фестиваля, но вскоре после этого пропал. Друзья и родственники организовали поиски и разместили в соцсетях фотографии потерявшегося с просьбой о помощи. В итоге полиция штата Невада обнаружила тело мужчины в луже крови. По описанию правоохранителей, это был «белый» человек лет 35−40 с короткими каштановыми волосами. Им и оказался исчезнувший уроженец Омска.
Фото: t.me/shot_shot.
Шериф сообщил, что расследование затруднено из-за масштабов территории Burning Man и отсутствия записей с камер видеонаблюдения. Основная версия следствия — убийство.
По данным SHOT, друзья сибиряка считают, что его убили прямо во время фаер-шоу.
«Сотни людей видели, как он тусовался и решал организационные вопросы по ходу мероприятия. Но сразу после традиционного сжигания чучела тело обнаружили в крови», — сообщил телеграм-канал t.me/shot_shot.
Семья погибшего сейчас собирает деньги на транспортировку тела на Родину.