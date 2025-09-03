Молодого омича убили на фестивале Burning Man в Неваде

24 августа бывший омич успешно пережил песчаную бурю, обрушившуюся на территорию фестиваля, но вскоре после этого пропал. Друзья и родственники организовали поиски и разместили в соцсетях фотографии потерявшегося с просьбой о помощи. В итоге полиция штата Невада обнаружила тело мужчины в луже крови. По описанию правоохранителей, это был «белый» человек лет 35−40 с короткими каштановыми волосами. Им и оказался исчезнувший уроженец Омска.