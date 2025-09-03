Ричмонд
В Курской области из-за удара беспилотника ВСУ погиб мирный житель

КУРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Беспилотник ВСУ атаковал приграничное село Белица Беловского района Курской области, погиб мужчина.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по селу Белица Беловского района. К сожалению, в результате удара погиб мирный житель — 52-летний мужчина», — написал он в Telegram-канале, добавив, что ВСУ «снова показали свое истинное лицо», ударив БПЛА по приграничью в День солидарности в борьбе с терроризмом.

