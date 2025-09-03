Под Ростовом экс-директора школы подозревают в махинациях с мебелью

В одном из районов Ростовской области направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего директора одной из школ города. По версии следствия, она дала распоряжение от ее имени принять мебель у подрядчика. По документам комплекты стоили два с половиной миллиона рублей, на самом деле их фактическая цена составила всего 48 тысяч рублей.
— Дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры. Оно направлено в Красносулинский районный суд для рассмотрения по существу, — рассказали в надзорном ведомстве.
Если в суде вину женщины признают, ей может грозить до четырех лет лишения свободы.
