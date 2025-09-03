Ричмонд
Уфимский коллектив Ay Yola выступит на юбилее сибайского «Зауралья»

Ay Yola выступит на праздновании дня города в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Прогремевшая на весь мир фолк-группа из Уфы Ay Yola примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию города Сибая. Концерт пройдет в рамках VII Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2025», который состоится с 4 по 6 сентября.

Как сообщается в анонсе событий, в эту пятницу, 5 сентября, запланировано празднование городского юбилея. В рамках торжественной программы «Сибай: 70 лет в сердце каждого» музыканты исполнят свои известные композиции.

Отметим, что коллектив приобрел мировую известность благодаря уникальному звучанию, сочетающему традиционные мотивы с современными аранжировками.

