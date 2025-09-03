Ричмонд
Калининградские следователи арестовали имущество чиновника-взяточника

Калининградские военные следователи наложили арест на имущество экс-замначальника стройуправления Балтфлота Михаила Саркисова, обвиняемого в крупной взятке.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК России.

«Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Саркисова наложен арест», — озвучено в сообщении.

Напомним, Саркисова обвиняют в получении взятки в крупном размере. В 2022—2023 годах одна фирма заключила контракт с госзаказчиком на строительство объектов. Сумма по заказу перевалила за 800 млн рублей.

Контролировать исполнение контрактов должен был Саркисов. С января по июнь 2024 года он получил крупную взятку от фирмы, с которой заключили контракт. Условия не выполнили, госзаказчик остался с материальным ущербом.

Контроль за расследованием у Главного военного следственного управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что обвинённого в подкупе директора калининградского крематория оставили в СИЗО.