Калининградские следователи арестовали имущество чиновника-взяточника

Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК России.
«Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Саркисова наложен арест», — озвучено в сообщении.
Напомним, Саркисова обвиняют в получении взятки в крупном размере. В 2022—2023 годах одна фирма заключила контракт с госзаказчиком на строительство объектов. Сумма по заказу перевалила за 800 млн рублей.
Контролировать исполнение контрактов должен был Саркисов. С января по июнь 2024 года он получил крупную взятку от фирмы, с которой заключили контракт. Условия не выполнили, госзаказчик остался с материальным ущербом.
Контроль за расследованием у Главного военного следственного управления СК РФ.
