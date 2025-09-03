Донские таможенники передали конфискованные машины на нужды СВО

Сотрудники Ростовской таможни в Таганроге отдали два автомобиля военным подразделениям Министерства обороны. Это иномарки Mitsubishi Outlander и Opel Zafira.
Как рассказали в Южном таможенном управлении, машины были изъяты по решению суда и стали собственностью государства из-за того, что их владельцы нарушили правила временного ввоза.
Люди привезли эти машины в Россию в 2022 году на время, но не вывезли их обратно в срок и не оформили как положено. Это привело к конфискации.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что таможенники задержали 3,5 тонны обуви дорогого немецкого бренда.
