Донские таможенники передали конфискованные машины на нужды СВО

Конфискованные Mitsubishi и Opel отправили в зону СВО.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Ростовской таможни в Таганроге отдали два автомобиля военным подразделениям Министерства обороны. Это иномарки Mitsubishi Outlander и Opel Zafira.

Как рассказали в Южном таможенном управлении, машины были изъяты по решению суда и стали собственностью государства из-за того, что их владельцы нарушили правила временного ввоза.

Люди привезли эти машины в Россию в 2022 году на время, но не вывезли их обратно в срок и не оформили как положено. Это привело к конфискации.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что таможенники задержали 3,5 тонны обуви дорогого немецкого бренда.

