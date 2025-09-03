В Калининграде на Московском проспекте столкнулись легковушка и бензовоз

В Калининграде на Московском проспекте столкнулись бензовоз и легковушка. Об этом «Клопс» сообщают очевидцы.
ДТП произошло в среду, 3 сентября, за эстакадным мостом в направлении Литовского вала. Как сообщают очевидцы, машины перегородили две полосы.
«Белая легковушка стоит впритык к бензовозу и развёрнута в противоположную движению сторону. Видимо, машину крутануло от удара. Легковушки могут объехать аварию, а автобусам приходится протискиваться по газону. Возможно, скоро соберётся пробка со стороны школы милиции», — рассказала свидетельница Татьяна.