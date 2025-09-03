В Ростовской области 47 поездов задерживаются из-за атаки БПЛА

В Ростовской области в ночь на 3 сентября в четырех районах региона наши ПВО отразили атаки украинских БПЛА. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, к счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.
Однако один из неразорвавшихся боеприпасов попал на крышу здания железнодорожной станции. Была нарушена работа контактной сети, в следствии чего поезда едут с опозданием.
Как сообщили в РЖД, пока введены в график 11 составов.
— Обеспечиваем нагон времени пассажирских поездов, опаздывающих в связи с происшествием в районе станции Кутейниково на участке Россошь — Лихая в ночь на 3 сентября, — прокомментировали в компании.
В настоящее время с опозданием следуют 47 поездов. Максимальное время задержки составляет до 4 часов.
При этом ни один из рейсов не отменен.
— Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, — добавили в РЖД.
