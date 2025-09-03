Ричмонд
В Ростовской области 47 поездов задерживаются из-за атаки БПЛА

Под Ростовом 47 составов следуют с опозданием до четырех часов из-за ночной атаки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 3 сентября в четырех районах региона наши ПВО отразили атаки украинских БПЛА. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, к счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Однако один из неразорвавшихся боеприпасов попал на крышу здания железнодорожной станции. Была нарушена работа контактной сети, в следствии чего поезда едут с опозданием.

Как сообщили в РЖД, пока введены в график 11 составов.

— Обеспечиваем нагон времени пассажирских поездов, опаздывающих в связи с происшествием в районе станции Кутейниково на участке Россошь — Лихая в ночь на 3 сентября, — прокомментировали в компании.

В настоящее время с опозданием следуют 47 поездов. Максимальное время задержки составляет до 4 часов.

При этом ни один из рейсов не отменен.

— Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, — добавили в РЖД.

Под Ростовом из-за атаки БПЛА нарушена работа контактной сети.

Украинские БПЛА ликвидировали в четырех районах Ростовской области.

