Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года в Башкирии предотвратили 41 теракт

В Башкирии усилили работу по противодействию терроризму.

Источник: Комсомольская правда

На территории Башкирии с января 2025 года правоохранительными органами было выявлено и предотвращено 41 террористическое преступление. Как сообщили на круглом столе в конгресс-холле «Торатау», этот показатель на 46% превышает данные за аналогичный период прошлого года.

Старший прокурор отдела противодействия экстремизму прокуратуры РБ Татьяна Овчинникова отметила, что основными целями для преступных посягательств продолжают оставаться объекты критической инфраструктуры: вышки сотовой связи, военные комиссариаты, а также различные виды транспортных средств. Особое внимание уделяется защите железнодорожных объектов, предприятий топливно-энергетического комплекса и систем связи.

Также было отмечено, что за первые шесть месяцев текущего года в регионе зафиксировано 9 преступлений экстремистской направленности.