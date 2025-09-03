С начала года в Башкирии предотвратили 41 теракт

На территории Башкирии с января 2025 года правоохранительными органами было выявлено и предотвращено 41 террористическое преступление. Как сообщили на круглом столе в конгресс-холле «Торатау», этот показатель на 46% превышает данные за аналогичный период прошлого года.
Старший прокурор отдела противодействия экстремизму прокуратуры РБ Татьяна Овчинникова отметила, что основными целями для преступных посягательств продолжают оставаться объекты критической инфраструктуры: вышки сотовой связи, военные комиссариаты, а также различные виды транспортных средств. Особое внимание уделяется защите железнодорожных объектов, предприятий топливно-энергетического комплекса и систем связи.
Также было отмечено, что за первые шесть месяцев текущего года в регионе зафиксировано 9 преступлений экстремистской направленности.