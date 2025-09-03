У экс-главы КЧР изъяли имущество на 41 млрд рублей, включая ипподром и санаторий

Следствие обнаружило имущество Кайшева во время расследования уголовного дела о попытке рейдерского захвата предприятия по добыче минеральной воды на Ставрополье. В 2022—2023 годах чиновник и его сообщники пытались завладеть 50 процентами акций компании-владельца лицензии на добычу минеральной воды для производства «Новотерской целебной». Кайшева обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, краже и вымогательстве, передает ТАСС.