У экс-главы КЧР изъяли имущество на 41 млрд рублей, включая ипподром и санаторий

Никулинский суд Москвы в среду, 3 сентября, постановил удовлетворить иск Генеральной прокуратуры России и передать в собственность государства активы на сумму 41 миллиард рублей, которые принадлежали бывшему председателю правительства Карачаево-Черкесии Владимиру Кайшеву и его семье. В перечне изъятого имущества присутствуют Пятигорский молочный комбинат, ипподром, санаторий «Елизавета — Минеральные воды» и агрофирма «Село имени Г. В. Кайшева».
— Никулинский районный суд Москвы решил: удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества В. Кайшева и аффилированных с ним лиц на сумму 41,94 млрд рублей, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции, — говорится в решении суда.
Следствие обнаружило имущество Кайшева во время расследования уголовного дела о попытке рейдерского захвата предприятия по добыче минеральной воды на Ставрополье. В 2022—2023 годах чиновник и его сообщники пытались завладеть 50 процентами акций компании-владельца лицензии на добычу минеральной воды для производства «Новотерской целебной». Кайшева обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, краже и вымогательстве, передает ТАСС.
1 августа Генпрокуратура подала иск к бывшему мэру Вологды Евгению Шулепову, его семье и окружению, потребовав изъять у них объекты недвижимости и доли в предприятиях, которые чиновник и его родственники получили преступным путем.