В Белебеевском районе Башкирии осудили мужчин за нападение на сотрудника полиции

Суд вынес обвинительный приговор двум жителям поселка Приютово, признав их виновными в применении насилия и публичном оскорблении представителя власти. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.
Согласно материалам дела, сотрудник полиции попытался разнять две группы молодых людей. В ответ на законные требования стража порядка обвиняемые избили его. Позже мужчины пришли домой к оперуполномоченному и стали угрожать ему и оскорблять, а после избили вновь.
Позднее мужчины проследовали к месту жительства полицейского, где продолжили противоправные действия: публично выкрикивали угрозы и нецензурные оскорбления, а также повторно избили сотрудника правоохранительных органов. В результате потерпевший получил повреждения средней степени тяжести.
Суд назначил одному из фигурантов наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Второй осужденный приговорен к 3 годам тюрьмы.
