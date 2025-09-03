Ричмонд
В Белебеевском районе Башкирии осудили мужчин за нападение на сотрудника полиции

В Башкирии двое парней избили полицейского.

Источник: Комсомольская правда

Суд вынес обвинительный приговор двум жителям поселка Приютово, признав их виновными в применении насилия и публичном оскорблении представителя власти. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии.

Согласно материалам дела, сотрудник полиции попытался разнять две группы молодых людей. В ответ на законные требования стража порядка обвиняемые избили его. Позже мужчины пришли домой к оперуполномоченному и стали угрожать ему и оскорблять, а после избили вновь.

Позднее мужчины проследовали к месту жительства полицейского, где продолжили противоправные действия: публично выкрикивали угрозы и нецензурные оскорбления, а также повторно избили сотрудника правоохранительных органов. В результате потерпевший получил повреждения средней степени тяжести.

Суд назначил одному из фигурантов наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Второй осужденный приговорен к 3 годам тюрьмы.

