Житель Пензы попытался украсть более 600 железнодорожных вагонов

Жителя Пензы заподозрили в попытке похищения 670 железнодорожных вагонов, находившихся на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и подлежащих национализации. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).
Согласно версии следствия, мужчина, узнав о наличии вагонов, подготовил поддельные договоры, чтобы подтвердить свои права на них. С этими фальшивыми документами он обратился в ФГУП «Железные дороги Новороссии», заявив о розыске составов и намереваясь незаконно их присвоить. Однако его замысел был раскрыт правоохранительными органами.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, в рамках которого продолжается сбор и юридическое оформление доказательств, передает Газета.Ru.
