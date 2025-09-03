Ричмонд
Житель Пензы попытался украсть более 600 железнодорожных вагонов

Жителя Пензы заподозрили в попытке похищения 670 железнодорожных вагонов, находившихся на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и подлежащих национализации. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Согласно версии следствия, мужчина, узнав о наличии вагонов, подготовил поддельные договоры, чтобы подтвердить свои права на них. С этими фальшивыми документами он обратился в ФГУП «Железные дороги Новороссии», заявив о розыске составов и намереваясь незаконно их присвоить. Однако его замысел был раскрыт правоохранительными органами.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, в рамках которого продолжается сбор и юридическое оформление доказательств, передает Газета.Ru.

Зимой на Кубани был перекрыт незаконный вывоз песка с мазутом, оставшимся после крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Сырье доставляли на полигон в Семикаракорском районе Ростовской области. После жалоб местных жителей въезд грузовиков на территорию был запрещен.