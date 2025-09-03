Житель Пензы попытался украсть более 600 железнодорожных вагонов

Согласно версии следствия, мужчина, узнав о наличии вагонов, подготовил поддельные договоры, чтобы подтвердить свои права на них. С этими фальшивыми документами он обратился в ФГУП «Железные дороги Новороссии», заявив о розыске составов и намереваясь незаконно их присвоить. Однако его замысел был раскрыт правоохранительными органами.