Психиатр Шуров сказал, как россиянка после удара заговорила по-древнерусски

«Периодически какие-то легенды вылезают, что там девочка вспомнила прошлые жизни на странном языке, заговорила после травмы. И в этой истории женщина-филолог могла что-то там воспроизвести на фоне нарушений памяти. Сразу сообщили, что имя не помнит, зато на древнерусском разговаривает. Сам по себе древнерусский язык фрагментарный. Мы его знаем по нескольким письменным объектам», — добавил он.