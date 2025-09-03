Психиатр Шуров сказал, как россиянка после удара заговорила по-древнерусски

Врач-психиатр Василий Шуров назвал странной историю россиянки, которая после полученной в Таиланде черепно-мозговой травмы потеряла память и заговорила на древнерусском языке.
«Это действительно странная история с потерей памяти. Но такое бывает. Если человек увлекался древнерусскими текстами или изучал древнерусскую филологию, часть воспоминаний может вот так вот перемешиваться», — сказал он в беседе с aif.ru.
При этом Шуров отметил, что история похожа на хайп.
«Периодически какие-то легенды вылезают, что там девочка вспомнила прошлые жизни на странном языке, заговорила после травмы. И в этой истории женщина-филолог могла что-то там воспроизвести на фоне нарушений памяти. Сразу сообщили, что имя не помнит, зато на древнерусском разговаривает. Сам по себе древнерусский язык фрагментарный. Мы его знаем по нескольким письменным объектам», — добавил он.
3 сентября СМИ сообщили о российской туристке, которая во время отдыха в Таиланде ударилась головой, поскользнувшись в бассейне, потеряла память и стала разговаривать на древнерусском языке. По словам медиков, ей необходима трепанация черепа.