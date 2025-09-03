Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 50 поездов в Ростовской области следуют с опозданием из-за атак дронов ВСУ

В РЖД сообщили о задержке 47 поездов в районе станции Кутейниково в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 47 поездов следуют с опозданием из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«Ввели в график 11 задержанных поездов. В настоящее время с опозданием следует 47 поездов», — говорится в сообщении компании.

В РЖД также отметили, что максимальное время задержки поездов в настоящий момент составляет до четырех часов. При этом ни один из рейсов, согласно заявлению компании, не был отменен.

Причиной задержки поездов стала атака беспилотников ВСУ в районе станции Кутейниково на участке Россошь — Лихая в Ростовской области. Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 сентября.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ростовской области произошло отключение напряжения в контактной сети из-за падения беспилотника ВСУ в районе железнодорожной станции Кутейниково.