Около 50 поездов в Ростовской области следуют с опозданием из-за атак дронов ВСУ

В Ростовской области 47 поездов следуют с опозданием из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
«Ввели в график 11 задержанных поездов. В настоящее время с опозданием следует 47 поездов», — говорится в сообщении компании.
В РЖД также отметили, что максимальное время задержки поездов в настоящий момент составляет до четырех часов. При этом ни один из рейсов, согласно заявлению компании, не был отменен.
Причиной задержки поездов стала атака беспилотников ВСУ в районе станции Кутейниково на участке Россошь — Лихая в Ростовской области. Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 сентября.
Ранее KP.RU сообщал, что в Ростовской области произошло отключение напряжения в контактной сети из-за падения беспилотника ВСУ в районе железнодорожной станции Кутейниково.