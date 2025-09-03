В Подмосковье из горящей квартиры спасли 13 кошек и собаку

Огнеборцы спасли 13 кошек и собаку из пожара, который произошел на днях в многоквартирном доме в селе Ямкино Богородского городского округа. Причиной возгорания стала искрящаяся розетка.
Пожар начался в зале двухкомнатной квартиры на третьем этаже дома, построенного в 1977 году на улице Центральная Усадьба. Огонь от розетки постепенно распространился по полу и мебели. В момент происшествия в квартире находились 19 кошек и собака.
54-летний хозяин, работающий водителем, и его 46-летняя жена, продавец в магазине, были на работе. Соседи, почувствовав запах дыма и услышав мяуканье, немедленно вызвали экстренные службы. Пожарные из 259-й пожарно-спасательной части эвакуировали 36 человек, выбили дверь в квартиру с животными и начали тушение. В результате пожара практически полностью сгорел зал, а вторая комната, кухня и коридор покрылись копотью. Спасатели смогли спасти 13 кошек и собаку. Волонтеры вместе с работниками МЧС реанимировали животных, которые надышались угарным газом. Неравнодушные соседи забрали зверей к себе.
На следующее утро одна из кошек умерла в коробке из-за серьезного поражения легких. Двух котят соседка отвезла на передержку к знакомой. Был открыт сбор средств на корм, наполнитель и стерилизацию животных. Хозяйка забрала оставшихся питомцев и вывезла их на дачу в Подмосковье.
По словам жильцов, они не знали о том, что в квартире проживают 20 животных, и предполагали, что их всего семь. Неприятного запаха не было. Хозяева квартиры жили вместе с совершеннолетним сыном и два года назад начали активно помогать бездомным животным, подбирая котят на улице, ухаживая за ними и оставляя у себя, пишет «МК».
