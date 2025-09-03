В Подмосковье из горящей квартиры спасли 13 кошек и собаку

По словам жильцов, они не знали о том, что в квартире проживают 20 животных, и предполагали, что их всего семь. Неприятного запаха не было. Хозяева квартиры жили вместе с совершеннолетним сыном и два года назад начали активно помогать бездомным животным, подбирая котят на улице, ухаживая за ними и оставляя у себя, пишет «МК».