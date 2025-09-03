Пьяный мужчина упал со сцены на девочку на концерте в Нижегородской области

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании инцидента на мероприятии в Нижегородской области, во время которого пострадала десятилетняя девочка, сообщается в Telegram-канале ведомства. По данным СМИ, на ребенка упал пьяный мужчина, которого со сцены толкнул чиновник.