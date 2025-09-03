Ричмонд
Пьяный мужчина упал со сцены на девочку на концерте в Нижегородской области

Инцидент произошел на мероприятии в честь Дня города в Княгинино.

Источник: Аргументы и факты

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании инцидента на мероприятии в Нижегородской области, во время которого пострадала десятилетняя девочка, сообщается в Telegram-канале ведомства. По данным СМИ, на ребенка упал пьяный мужчина, которого со сцены толкнул чиновник.

Следствие в регионе проводит проверку распространенной в СМИинформации о том, что во время мероприятия городе Княгинино мужчина упал на девочку, стоявшую у сцены, она получила травмы, говорится в сообщении Следкома РФ.

Инцидент произошел 24 августа на концерте в честь Дня города Княгинино. Подвыпивший местный житель решил подняться на сцену, а стоявший там другой мужчина толкнул его с высокой сцены на 10-летнюю девочку, пишет издание «Комсомольская правда». Сообщается, что ребенок получил перелом ноги. По данным СМИ, местного жителя толкнул чиновник.

В пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили, что после ЧП на концерте проводится проверка, два сотрудника администрации Княгининского муниципального округа, в том числе начальник отдела культуры, временно отстранены от исполнения обязанностей.

