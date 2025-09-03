Ричмонд
Под Ростовом поймали похитителя меда и арбузов

Под Ростовом мужчина ворвался в ларек и забрал продукты.

Источник: Комсомольская правда

В Гуково Ростовской области местный житель ворвался в торговую лавку и похитил целую «продуктовую корзину» — овощи, арбузы и мед. По данным донской полиции, общий ущерб составил 16 290 рублей.

60-летняя хозяйка магазина рассказала оперативникам, что ночью кто-то повредил металлические прутья и проник в помещение, в котором она хранила товар.

У женщины украли мешки с луком, ящики с помидорами и картошкой, а также арбузы и банки меда. Полиция быстро установила личность подозреваемого. Им оказался 31-летний безработный местный житель, судимый за грабеж. Как выяснилось, он жил неподалеку от ларька.

На него завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

