Под Ростовом поймали похитителя меда и арбузов

У женщины украли мешки с луком, ящики с помидорами и картошкой, а также арбузы и банки меда. Полиция быстро установила личность подозреваемого. Им оказался 31-летний безработный местный житель, судимый за грабеж. Как выяснилось, он жил неподалеку от ларька.