Под Ростовом поймали похитителя меда и арбузов

В Гуково Ростовской области местный житель ворвался в торговую лавку и похитил целую «продуктовую корзину» — овощи, арбузы и мед. По данным донской полиции, общий ущерб составил 16 290 рублей.
60-летняя хозяйка магазина рассказала оперативникам, что ночью кто-то повредил металлические прутья и проник в помещение, в котором она хранила товар.
У женщины украли мешки с луком, ящики с помидорами и картошкой, а также арбузы и банки меда. Полиция быстро установила личность подозреваемого. Им оказался 31-летний безработный местный житель, судимый за грабеж. Как выяснилось, он жил неподалеку от ларька.
На него завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.
