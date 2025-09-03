Россиянин найден мёртвым во время фестиваля Burning Man в США

Уроженца Омска Вадима Круглова нашли мёртвым в луже крови во время церемонии сожжения чучела на фестивале Burning Man в американском штате Невада.
Вадим несколько лет назад переехал из России в США. 24 августа он приехал на фестиваль, чтобы представить свою арт-инсталляцию. Вместе с тысячами участников он пережил сильную песчаную бурю, но вскоре после этого пропал без вести, пишет Telegram-канал Mash.
Друзья и родные начали активные поиски. Они опубликовали его фото в соцсетях, призвали свидетелей откликнуться и организовали самостоятельные расследования в пустыне Блэк-Рок.
Через некоторое время полиция штата Невада обнаружила тело мужчины 35−40 лет со светлыми каштановыми волосами, им оказался Круглов. По словам шерифа, расследование осложняется тем, что территория фестиваля временно превращается в огромный город, а записей с камер наблюдения не сохранилось. Тем не менее, правоохранители рассматривают убийство как основную версию трагедии.
Сейчас близкие Вадима собирают средства на перевозку его тела в Россию.
Ранее сообщалось, что туристка из РФ во время отдыха в Таиланде ударилась головой, поскользнувшись в бассейне. В результате падения женщина потеряла память и начала разговаривать на древнерусском языке.