Россиянин найден мёртвым во время фестиваля Burning Man в США

Через некоторое время полиция штата Невада обнаружила тело мужчины 35−40 лет со светлыми каштановыми волосами, им оказался Круглов. По словам шерифа, расследование осложняется тем, что территория фестиваля временно превращается в огромный город, а записей с камер наблюдения не сохранилось. Тем не менее, правоохранители рассматривают убийство как основную версию трагедии.