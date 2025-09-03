ФРГ отказала защите украинца Кузнецова в доступе к делу о подрыве «СП»

Прокуратура Германии не предоставила доступ к материалам следствия защите украинца Сергея Кузнецова, который является подозреваемым по делу о подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», рассказал его адвокат Никола Канестрини.
«Немецкое обвинение, к сожалению, отклонило наш запрос о предоставлении доступа к материалам дела, что является вопиющим отказом в правосудии, поскольку, если вы кого-то арестовываете, вы должны сообщить ему или ей какие доказательства имеются», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Канестрини, это может быть связано с немецким законодательством в отношении экстрадиции.
Немецкие коллеги пояснили, что в уголовных процедурах Германии говорится о праве каждого арестованного на получение доказательств, однако это не касается немецкого законодательства о европейском ордере на арест, сказал адвокат.
Отмечается, что очередное заседание по экстрадиции Кузнецова в Германию апелляционный суд Болоньи назначил на 9 сентября.
Напомним, итальянские правоохранители задержали Кузнецова по запросу немецкой прокуратуры в момент его прибытия в Италию с семьей для проведения отпуска. Предполагается, что украинец руководил операциями по подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года.