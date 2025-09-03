Два подростка бесследно пропали после начала учебного года в Тверской области

В Тверской области два 13-летних подростка, Даниил Гудзь и Александр Котов, пропали после 2 сентября. Об этом в среду, 3 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.
— В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех обстоятельств безвестного отсутствия подростков, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.
Региональные следователи выясняют местонахождение подростков, передает Telegram-канал ведомства.
29 августа в СМИ появилась информация о том, что спасатели ищут 78-летнего пенсионера из деревни Юрьево в Новой Москве, который 28 августа ушел из дома за грибами и заблудился в лесу. Мужчина пытался самостоятельно вернуться домой, но быстро понял, что заблудился, и с помощью кнопочного телефона позвонил в МЧС, чтобы сообщить о случившемся. Сначала поиски велись с помощью собак, но на второй день операции к месту происшествия направили вертолет МАЦ для поиска пенсионера с воздуха.