Два подростка бесследно пропали после начала учебного года в Тверской области

29 августа в СМИ появилась информация о том, что спасатели ищут 78-летнего пенсионера из деревни Юрьево в Новой Москве, который 28 августа ушел из дома за грибами и заблудился в лесу. Мужчина пытался самостоятельно вернуться домой, но быстро понял, что заблудился, и с помощью кнопочного телефона позвонил в МЧС, чтобы сообщить о случившемся. Сначала поиски велись с помощью собак, но на второй день операции к месту происшествия направили вертолет МАЦ для поиска пенсионера с воздуха.