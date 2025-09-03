Друзья погибшего на Burning Man ищут деньги для доставки его тела в Россию

Известно, что Круглов несколько лет назад переехал из России в США. 24 августа он приехал на фестиваль, чтобы представить свою арт-инсталляцию. После сильной песчаной бури он пропал без вести. Через время полиция штата Невада обнаружила тело мужчины 35−40 лет со светлыми каштановыми волосами, его опознали как Круглова.