Друзья погибшего на Burning Man ищут деньги для доставки его тела в Россию

Полиция нашла Вадима Круглова мертвым в луже крови.

Источник: Аргументы и факты

Друзья россиянина Вадима Круглова, погибшего во время американского музыкального фестиваля Burning Man, срочно пытаются собрать деньги на перевозку его тела на Родину, пишет РИА Новости.

«Наша главная цель сейчас — собрать средства на транспортировку тела, так как спустя определенное время авиакомпания просто не сможет его принять», — приводит агентство слова друга погибшего Влада Ростова.

Он рассказал, что знакомые Круглова хотят организовать ему достойные похороны в России. Ростов призвал распространить его обращение о сборе средств на доставку тела россиянина домой.

Ранее сообщалось, что уроженца Омска Вадима Круглова нашли мертвым в луже крови во время церемонии сожжения чучела на фестивале Burning Man, проходившем в американском штате Невада.

Известно, что Круглов несколько лет назад переехал из России в США. 24 августа он приехал на фестиваль, чтобы представить свою арт-инсталляцию. После сильной песчаной бури он пропал без вести. Через время полиция штата Невада обнаружила тело мужчины 35−40 лет со светлыми каштановыми волосами, его опознали как Круглова.