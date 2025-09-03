Друзья погибшего на Burning Man ищут деньги для доставки его тела в Россию

Друзья россиянина Вадима Круглова, погибшего во время американского музыкального фестиваля Burning Man, срочно пытаются собрать деньги на перевозку его тела на Родину, пишет РИА Новости.
«Наша главная цель сейчас — собрать средства на транспортировку тела, так как спустя определенное время авиакомпания просто не сможет его принять», — приводит агентство слова друга погибшего Влада Ростова.
Он рассказал, что знакомые Круглова хотят организовать ему достойные похороны в России. Ростов призвал распространить его обращение о сборе средств на доставку тела россиянина домой.
Ранее сообщалось, что уроженца Омска Вадима Круглова нашли мертвым в луже крови во время церемонии сожжения чучела на фестивале Burning Man, проходившем в американском штате Невада.
Известно, что Круглов несколько лет назад переехал из России в США. 24 августа он приехал на фестиваль, чтобы представить свою арт-инсталляцию. После сильной песчаной бури он пропал без вести. Через время полиция штата Невада обнаружила тело мужчины 35−40 лет со светлыми каштановыми волосами, его опознали как Круглова.