Три человека погибли при крушении фуникулера «Глория» в Лиссабоне

В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер «Глория», соединяющий площадь Рештаурадориш с парком Жардим де Сан-Педро де Алькантара. По данным портала Sapo, в результате происшествия погибли три человека, еще около 20 получили травмы.
Причиной аварии стал обрыв троса. Вагонетка, движущаяся от смотровой площадки, потеряла управление, упала с большой высоты и врезалась в здание. На фотографиях, опубликованных в сети, видно, что рассчитанный на 43 пассажира вагон полностью разрушен.
Полиция общественной безопасности подтвердила факт гибели людей, не уточнив их точное число. Служба гражданской защиты сообщила, что пострадало не менее 20 человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии, передает издание PÚBLICO.
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.
Ранее в Индии восемь человек погибли при столкновении трактора с грузовиком.