Три человека погибли при крушении фуникулера «Глория» в Лиссабоне

Причиной аварии стал обрыв троса. Вагонетка, движущаяся от смотровой площадки, потеряла управление, упала с большой высоты и врезалась в здание. На фотографиях, опубликованных в сети, видно, что рассчитанный на 43 пассажира вагон полностью разрушен.