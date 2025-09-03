Власти Белгородской области запретили публикацию данных о работе ВС РФ

Власти Белгородской области запретили публиковать информацию, связанную с работой военнослужащих и местах их дислокации, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«На этот период (до 1 октября. — Прим. ред.) вводится ограничение на распространение гражданами в публичном пространстве, в том числе в интернете, любой информации, связанной с работой военных, местами их дислокации, используемым оборудованием и вооружением», — сообщил губернатор.
По словам Гладкова, также запрещено публиковать информацию о гражданской инфраструктуре — об объектах связи, промышленности, топливно-энергетического комплекса, о мостах и других критически важных объектах и их охране.
Ограничения также касаются распространения информации неофициальных источников о местах и последствиях украинских атак, отметил он.
«Мы все с вами, живущие в Белгородской области, прекрасно знаем эти ограничения и их обоснованность», — подчеркнул Гладков.
Нарушителей ограничений ждет административное наказание, предупредил губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что при обстреле со стороны ВС Украины села Муром Белгородской области пострадала мирная жительница, ее госпитализировали.
Напомним, 31 августа украинский дрон атаковал работающую в поле спецтехнику, в результате ранения получил ее водитель.