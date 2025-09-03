Власти Белгородской области запретили публикацию данных о работе ВС РФ

«На этот период (до 1 октября. — Прим. ред.) вводится ограничение на распространение гражданами в публичном пространстве, в том числе в интернете, любой информации, связанной с работой военных, местами их дислокации, используемым оборудованием и вооружением», — сообщил губернатор.