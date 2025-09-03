В Минске водитель не уступила дорогу и спровоцировала ДТП

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня 36-летняя водитель автомобиля Opel на пересечении улиц Долгобродской и Уральской при повороте налево не уступила дорогу автомобилю Toyota и совершила с ним столкновение. Об этом БЕЛТА рассказали в ГУВД Мингорисполкома.