«Был очень общительным»: знакомые рассказали о россиянине, погибшем на Burning Man

Тело Круглова нашли ночью 30 августа около 21:00 (7:00 по московскому времени) в кульминационный момент фестиваля, когда подожгли высокую деревянную скульптуру в форме человека, расположенную в центре фестивальной площадки в Блэк-Рок-Сити. Тогда один из посетителей мероприятия остановил помощника шерифа и сообщил ему, что видел «мужчину, лежащего в луже крови». Основной версией произошедшего полиция считает убийство.