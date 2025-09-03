«Был очень общительным»: знакомые рассказали о россиянине, погибшем на Burning Man

Во время традиционной церемонии сожжения чучела на фестивале Burning Man в Неваде обнаружили тело россиянина Вадима Круглова. Знакомые мужчины в беседе с «360.ru» описали его как веселого и общительного человека.
Тело 37-летнего Круглова было найдено в луже крови в ключевой момент проведения фестиваля. Подробности его смерти пока не раскрываются. Планируется, что тело погибшего будет доставлено в Омск для прощания с родителями.
Бывший преподаватель погибшего сообщил, что тот устроился стюардом в авиакомпанию, переехал в США и остался там. Знакомые отметили, что Круглов активно участвовал в жизни фестиваля, помогал в строительстве лагеря и создании арт-объектов.
— Помню в 2015 году Новый год встречали с коллегами в Подмосковье. Он был очень общительным, веселым человеком, с ним было приятно проводить время и общаться, — рассказала «360.ru» коллега погибшего по работе в авиакомпании.
Она добавила, что они вместе работали бортпроводниками в Москве и иногда попадали в одни рейсы.
Тело Круглова нашли ночью 30 августа около 21:00 (7:00 по московскому времени) в кульминационный момент фестиваля, когда подожгли высокую деревянную скульптуру в форме человека, расположенную в центре фестивальной площадки в Блэк-Рок-Сити. Тогда один из посетителей мероприятия остановил помощника шерифа и сообщил ему, что видел «мужчину, лежащего в луже крови». Основной версией произошедшего полиция считает убийство.