Подросток получил инсульт и инфаркт в спортзале Екатеринбурга

В апреле у 15-летнего подростка из Хабаровска случился инфаркт в Таиланде после перенесенной острой респираторной инфекции. Ночью у мальчика заболела рука. Сначала мама подумала, что он отлежал ее. Однако вскоре у него начались боли в грудной клетке. Родительница отвезла его в госпиталь в Паттайе, где врачи заподозрили у подростка инфаркт.