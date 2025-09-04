Подросток получил инсульт и инфаркт в спортзале Екатеринбурга

17-летний Алексей, регулярно посещавший фитнес-клуб ReGym в Екатеринбурге, был госпитализирован с инсультом и инфарктом после того, как потерял сознание в раздевалке. По словам его брата Евгения, персонал клуба не смог оказать своевременную первую помощь, ссылаясь на отсутствие необходимого оборудования и специалистов.
— Ребенок лежал на полу раздевалки. Врач сказал, что у него случился инсульт и подострый ишемический инфаркт, — рассказал Евгений «E1.ru».
Он добавил, что в клубе отсутствуют аптечка с нашатырем, тонометр и датчик сатурации, хотя подобные меры должны быть предусмотрены для спортивных заведений. Родственники также выразили претензии ко времени прибытия скорой помощи: врачи приехали только через 1 час 20 минут.
Алексей, занимающийся карате восемь лет и недавно увлекшийся тяжелой атлетикой, ранее не имел проблем со здоровьем. Сейчас он пришел в сознание, но испытывает трудности с речью и выражением мыслей. Состояние подростка стабильное, врачи проводят полное обследование.
Тетя пострадавшего, Мария, имеющая 25-летний стаж тренера, сообщила, что ей не позволили ознакомиться с записями с камер видеонаблюдения и не предоставили информации о тренировке Алексея. Она отметила, что в клубе существует практика, согласно которой к клиентам без индивидуальных занятий с тренером внимание уделяется минимально.
Семья подростка планирует подать заявления в Министерство здравоохранения Свердловской области, Роспотребнадзор и Министерство спорта, чтобы выяснить, была ли ребенку оказана своевременная помощь и насколько компетентен персонал спортивного зала. Представители фитнес-клуба ReGym заявили, что подобных инцидентов ранее у них не происходило, передает «E1.ru».
В апреле у 15-летнего подростка из Хабаровска случился инфаркт в Таиланде после перенесенной острой респираторной инфекции. Ночью у мальчика заболела рука. Сначала мама подумала, что он отлежал ее. Однако вскоре у него начались боли в грудной клетке. Родительница отвезла его в госпиталь в Паттайе, где врачи заподозрили у подростка инфаркт.