Власти Невады подтвердили гибель россиянина на фестивале Burning Man

Американские издания ранее сообщали о расследовании убийства, указывая, что тело жертвы было обнаружено в луже крови. Позже знакомые опознали погибшего через публикации в соцсетях. Один из друзей Круглова рассказал РИА Новости, что сейчас близкие собирают средства для организации перевозки его тела в Россию.