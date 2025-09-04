Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Невады подтвердили гибель россиянина на фестивале Burning Man

Отмечается, что личность погибшего установили по отпечаткам пальцев.

Источник: Аргументы и факты

Гражданин России Вадим Круглов погиб во время последнего музыкального фестиваля Burning Man, что подтвердили власти штата Невада, где традиционно проводится это мероприятие.

Американские издания ранее сообщали о расследовании убийства, указывая, что тело жертвы было обнаружено в луже крови. Позже знакомые опознали погибшего через публикации в соцсетях. Один из друзей Круглова рассказал РИА Новости, что сейчас близкие собирают средства для организации перевозки его тела в Россию.

Между тем друзья россиянина Вадима Круглова, погибшего во время американского музыкального фестиваля Burning Man, срочно пытаются собрать деньги на перевозку его тела на Родину.