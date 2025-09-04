Власти Невады подтвердили гибель россиянина на фестивале Burning Man

Гражданин России Вадим Круглов погиб во время последнего музыкального фестиваля Burning Man, что подтвердили власти штата Невада, где традиционно проводится это мероприятие.
Американские издания ранее сообщали о расследовании убийства, указывая, что тело жертвы было обнаружено в луже крови. Позже знакомые опознали погибшего через публикации в соцсетях. Один из друзей Круглова рассказал РИА Новости, что сейчас близкие собирают средства для организации перевозки его тела в Россию.
