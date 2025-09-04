Силы ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Ростовской областью

Украинские дроны попытались атаковать Ростовскую область вечером 3 сентября. В результате силами ПВО России уничтожено пять беспилотников ВСУ. Об этом оповестили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Отмечается, что дроны перехвачены в период с 23:00 до полуночи. О ликвидации БПЛА над другими областями РФ не сообщается.
«3 сентября с 23.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области», — сказано в сообщении.
Прошлой ночью из-за атаки БПЛА была нарушена контактная сеть на ж/д станции Кутейниково в Ростовской области. В результате задержались около 47 поездов. Кроме того, оказались разбиты окна двух многоквартирных домов.