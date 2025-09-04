Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Ростовской областью

Вечером 3 сентября российские силы ПВО сбили пять дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны попытались атаковать Ростовскую область вечером 3 сентября. В результате силами ПВО России уничтожено пять беспилотников ВСУ. Об этом оповестили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что дроны перехвачены в период с 23:00 до полуночи. О ликвидации БПЛА над другими областями РФ не сообщается.

«3 сентября с 23.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области», — сказано в сообщении.

Прошлой ночью из-за атаки БПЛА была нарушена контактная сеть на ж/д станции Кутейниково в Ростовской области. В результате задержались около 47 поездов. Кроме того, оказались разбиты окна двух многоквартирных домов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше