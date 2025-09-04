Ричмонд
Силы ПВО за час сбили пять БПЛА над Ростовской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа с 23:00 в среду, 3 сентября, до полуночи над территорией Ростовской области.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа с 23:00 в среду, 3 сентября, до полуночи над территорией Ростовской области.

— 3 сентября с 23:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области, — говорится в сообщении.

Силы российской противовоздушной обороны за прошлую ночь сбили 105 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией страны.

1 сентября российская армия уничтожила кабину управления и пусковые установки ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, принадлежащие украинской армии.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов также заявил, что ВС РФ каждый месяц освобождают около 600−700 квадратных километров, темпы их продвижения растут.

