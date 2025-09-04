Россиянин скончался на мероприятии Burning Man: что известно о гибели Вадима Круглова

На фестивале случился и другой инцидент. На мероприятие прибыла беременная женщина, которая до того дня даже не подозревала о своем положении. Она вместе с мужем ночевала в трейлере на территории проводимого мероприятия. Посреди ночи ей стало плохо. Женщина пожаловалась на сильную боль внизу живота. Через несколько часов она родила дочь в туалете трейлера. Среди участников фестиваля удалось найти акушерку, педиатра и гинеколога. Они оказали помощь женщине и новорожденному ребенку. Девочка родилась здоровой.