Россиянин скончался на мероприятии Burning Man: что известно о гибели Вадима Круглова

В Неваде состоялся фестиваль музыки и искусства Burning Man. Однако мероприятие закончилось трагично. В ходе фестиваля погиб россиянин Вадим Круглов, чье тело нашли в луже крови. Об этом уведомили в офисе шерифа округа Першинг.
Личность погибшего россиянина удалось определить по отпечаткам пальцев. О смерти мужчины уже оповестили его родственников.
Как отметили члены семьи погибшего, его кончина — не несчастный случай. Они утверждают, что Вадима Круглова убили. Сейчас родственники открыли сбор денежных средств для транспортировки тела мужчины.
Фестиваль Burning Man проводится каждый год в пустыне Блэк Рок. Участники мероприятия представляют публике свои арт-объекты. По окончании фестиваля традиционно сжигают деревянную статую человека.
Как стало известно, друзья Вадима Круглова планируют организовать ему достойные похороны. Они выступили в социальных сетях с просьбой о помощи в поиске информации, чтобы проследить последние дни погибшего на фестивале. Окружение россиянина рассказало, что американские власти продолжают проводить расследование по факту произошедшей трагедии.
На фестивале случился и другой инцидент. На мероприятие прибыла беременная женщина, которая до того дня даже не подозревала о своем положении. Она вместе с мужем ночевала в трейлере на территории проводимого мероприятия. Посреди ночи ей стало плохо. Женщина пожаловалась на сильную боль внизу живота. Через несколько часов она родила дочь в туалете трейлера. Среди участников фестиваля удалось найти акушерку, педиатра и гинеколога. Они оказали помощь женщине и новорожденному ребенку. Девочка родилась здоровой.
Несколькими неделями ранее неожиданно для себя родила и жительница Китая. Она приехала на электровелосипеде в больницу, чтобы решить вопрос с желудком. Врачи сообщили женщине о ее положении. Беременная китаянка родила спустя час. Как рассказали очевидцы, женщина не догадывалась, что вскоре станет матерью. Она списала свое тяжелое состояние на переедание. Совсем скоро оказалось, что это были не проблемы с желудком. Китаянка родила сына.