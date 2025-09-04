Ричмонд
Подросткам в Невьянске, избившим тренера, грозит до семи лет лишения свободы

В Невьянске возбуждено уголовное дело по факту нападения группы подростков на заслуженного тренера по лыжным гонкам Александра Пятыгина. Инцидент произошел 1 сентября на лыжной базе в поселке Верх-Нейвинский.

Дело возбуждено по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц, что предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, личности всех участников установлены.

Двум девятиклассникам, Дмитрию и Сергею, которые были активными соучастниками нападения, грозит уголовная ответственность. Их родители будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Подростки состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В школе, где учатся юноши, планируется провести общешкольное собрание для профилактической работы.

— Очевидно, что группа подростков ни в собственных семьях, ни в своем учебном заведении не получила должного воспитания по уважительному отношению к старшим, — цитирует полковника Горелых Telegram-канал «Свердловская полиция».

Ранее сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение подросткам, которые избили пенсионера после конфликта в электричке на станции Лесная в подмосковной Электростали.