Режим повышенной готовности ввели в Мурманске: что произошло

В Кольском заливе, расположенном в Мурманской области, произошел разлив нефтепродуктов. Из-за возможного возникновения ЧП власти объявили режим повышенной готовности. Об этом рассказал врио главы Мурманска Иван Лебедев в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что правоохранители проведут расследование по факту произошедшего. Кроме того, власти организуют сбор загрязненного грунта, отметил врио главы Мурманска.
«Вводим режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в Кольском заливе в Первомайском округе», — оповестил Иван Лебедев.
Разлив нефтепродуктов произошел также у берегов Черного моря в Новороссийске. При этом проверка не выявила загрязнений берега.