Режим повышенной готовности ввели в Мурманске: что произошло

Режим повышенной готовности ввели в Мурманске из-за разлива нефтепродуктов.

Источник: Комсомольская правда

В Кольском заливе, расположенном в Мурманской области, произошел разлив нефтепродуктов. Из-за возможного возникновения ЧП власти объявили режим повышенной готовности. Об этом рассказал врио главы Мурманска Иван Лебедев в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что правоохранители проведут расследование по факту произошедшего. Кроме того, власти организуют сбор загрязненного грунта, отметил врио главы Мурманска.

«Вводим режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в Кольском заливе в Первомайском округе», — оповестил Иван Лебедев.

Разлив нефтепродуктов произошел также у берегов Черного моря в Новороссийске. При этом проверка не выявила загрязнений берега.