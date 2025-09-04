Минобороны: силы ПВО за час сбили пять БПЛА ВСУ в Ростовской области

Минобороны России сообщило о ликвидации пяти украинских беспилотников самолетного типа в небе над Ростовской областью. Инцидент произошел в ночь на 4 сентября.
По данным военного ведомства, дежурные расчеты противовоздушной обороны сработали в период с 23:00 до полуночи по московскому времени. Все цели были успешно уничтожены на подлете к региону.
В министерстве подчеркнули, что действия ПВО позволили предотвратить возможные последствия атаки и обеспечить безопасность жителей области.
Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры поражения высотных украинских БПЛА расчетами FPV-дронов Центра «Рубикон».
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше