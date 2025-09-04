Ричмонд
Минобороны: силы ПВО за час сбили пять БПЛА ВСУ в Ростовской области

Все цели были успешно уничтожены на подлете к региону.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны России сообщило о ликвидации пяти украинских беспилотников самолетного типа в небе над Ростовской областью. Инцидент произошел в ночь на 4 сентября.

По данным военного ведомства, дежурные расчеты противовоздушной обороны сработали в период с 23:00 до полуночи по московскому времени. Все цели были успешно уничтожены на подлете к региону.

В министерстве подчеркнули, что действия ПВО позволили предотвратить возможные последствия атаки и обеспечить безопасность жителей области.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры поражения высотных украинских БПЛА расчетами FPV-дронов Центра «Рубикон».

