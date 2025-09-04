Дипмиссия узнаёт, есть ли россияне среди жертв ЧП с фуникулёром в Лиссабоне

Посольство Российской Федерации в Португалии устанавливает, есть ли граждане РФ среди погибших и пострадавших при сходе с рельсов фуникулера Elevador da Glória.
«Мы в настоящее время активно работаем над этим, пытаемся выяснить, были ли там наши», — сказали в пресс-службе дипмиссии в разговоре с агентством РИА Новости.
Напомним, в Лиссабоне сошёл с рельсов фуникулер Elevador da Glória, соединяющий площадь Рештаурадориш с парком Жардим де Сан-Педро де Алькантара. По последним данным, погибли 15 человек, еще десятки человек получили травмы.
Точное количество пассажиров на момент ЧП в настоящее время неизвестно, но вместимость фуникулёра составляет 43 человека.
По предварительным сведениям, причиной аварии стал обрыв троса. Вагонетка, движущаяся от смотровой площадки, потеряла управление, упала с большой высоты и врезалась в здание.