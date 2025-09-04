Москвич получил 12 лет за попытку теракта с помощью дронов

По версии следствия, в июне 2024 года мужчина, водитель-экспедитор в компании по продаже химических реактивов, после конфликта с прохожим и употребления алкоголя обратился в полицию. Правоохранители обратили на него внимание из-за футболки с украинской символикой, после чего мужчина раскрыл свои проукраинские взгляды.