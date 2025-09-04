Москвич получил 12 лет за попытку теракта с помощью дронов

В Москве 60-летний местный житель приговорен к 12 годам лишения свободы за попытку совершения теракта с использованием дронов. Об этом стало известно в среду, 3 сентября.
Первые три года наказания он проведет в тюрьме, а затем будет отбывать оставшийся срок в колонии строгого режима. Мужчина также оштрафован на 250 тысяч рублей.
Фигурант дела частично признал свою вину. Он заявил, что читал экстремистские ресурсы из любопытства, аэросъемку инфраструктуры Москвы проводил в личных целях, а найденное оружие считает своим хобби. При этом он признал незаконное хранение огнестрельного оружия, пороха, переделку оружия и изготовление боеприпасов.
По версии следствия, в июне 2024 года мужчина, водитель-экспедитор в компании по продаже химических реактивов, после конфликта с прохожим и употребления алкоголя обратился в полицию. Правоохранители обратили на него внимание из-за футболки с украинской символикой, после чего мужчина раскрыл свои проукраинские взгляды.
В ходе обыска в его квартире было обнаружено и изъято 14 квадрокоптеров, украинская атрибутика, выстрелы для подствольного гранатомета, патроны, револьверы, пистолет Макарова, взрывчатые вещества, многочисленные сим-карты и мобильные телефоны, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что москвича обвинили в попытке организации теракта, а также в ряде других преступлений.