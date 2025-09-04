Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших на фуникулёре

Российское посольство в Португалии устанавливает, находились ли граждане РФ на сошедшем с рельсов фуникулёре в Лиссабоне. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства.
«Мы в настоящее время активно работаем над этим, пытаемся выяснить, были ли там наши», — ответили в дипмиссии на соответствующий вопрос агентства.
Напомним, не менее 15 человек погибли и девяти пострадали при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне. Данный фуникулер пользуется большой популярностью у туристов. Он работает с 1885 года.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, как поездка на экстремальном аттракционе обернулась жуткой трагедией в Самарской области. У зиплайна оборвался трос, мужчина и женщина упали с высоты 30 метров и погибли.
Также сообщалось, что в испанском городе Мурсия двухлетняя девочка погибла на батуте от удара током. В этом же происшествии пострадали еще три человека.