Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших на фуникулёре

Российские дипломаты выясняют, были ли граждане РФ на сошедшем с рельсов фуникулёре в Лиссабоне.

Источник: Комсомольская правда

Российское посольство в Португалии устанавливает, находились ли граждане РФ на сошедшем с рельсов фуникулёре в Лиссабоне. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства.

«Мы в настоящее время активно работаем над этим, пытаемся выяснить, были ли там наши», — ответили в дипмиссии на соответствующий вопрос агентства.

Напомним, не менее 15 человек погибли и девяти пострадали при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне. Данный фуникулер пользуется большой популярностью у туристов. Он работает с 1885 года.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как поездка на экстремальном аттракционе обернулась жуткой трагедией в Самарской области. У зиплайна оборвался трос, мужчина и женщина упали с высоты 30 метров и погибли.

Также сообщалось, что в испанском городе Мурсия двухлетняя девочка погибла на батуте от удара током. В этом же происшествии пострадали еще три человека.