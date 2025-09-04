Ричмонд
Расследование дела о посадке самолета в поле под Новосибирском завершено

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу командира пассажирского лайнера.

Закончилось следствие по делу бывшего пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова. Именно он в сентябре 2023 года совершил экстренную посадку самолёта А320 в поле под Новосибирском.

По сообщению «Российской газеты», Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу командира пассажирского лайнера. Ему вменяется нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, предусмотренного статьей 263 УК РФ.

Сам Сергей Белов свою вину не признаёт.