Фургала обязали оплатить дорогу давшим на него показания свидетелям

Однако апелляция решила, что Фургал достаточно состоятельный и оставила решение в силе. «Многочисленные взыскания по судебным решениям денежных средств с осужденного Фургала С. И., как с должника по различным обязательствам гражданско-правового характера, о чем указал адвокат в своей жалобе, указывают напротив на имущественную состоятельность осужденного Фургала С. И., который имеет имущество на значительную сумму», — говорится в судебных документах.