Одна из посетительниц «Крокуса» узнала автоматные очереди благодаря фильмам

Во время слушаний по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» во Втором западном окружном военном суде стало известно о показаниях одной из посетительниц зала. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам свидетеля, она сразу распознала звуки настоящей стрельбы. Женщина отметила, что отличила автоматные очереди от других шумов и осознала происходящее еще в первые секунды атаки.
Она пояснила, что смогла это сделать благодаря опыту просмотра фильмов, где подобные звуки оружия часто воспроизводятся. Именно поэтому, как подчеркнула свидетельница, у неё не возникло сомнений в реальности опасности.