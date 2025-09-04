Ричмонд
Одна из посетительниц «Крокуса» узнала автоматные очереди благодаря фильмам

Женщина сразу распознала звуки настоящей стрельбы.

Источник: Аргументы и факты

Во время слушаний по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» во Втором западном окружном военном суде стало известно о показаниях одной из посетительниц зала. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам свидетеля, она сразу распознала звуки настоящей стрельбы. Женщина отметила, что отличила автоматные очереди от других шумов и осознала происходящее еще в первые секунды атаки.

Она пояснила, что смогла это сделать благодаря опыту просмотра фильмов, где подобные звуки оружия часто воспроизводятся. Именно поэтому, как подчеркнула свидетельница, у неё не возникло сомнений в реальности опасности.