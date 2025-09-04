Водитель «Тойоты» предстанет перед судом за наезд на пешехода в Хабаровске

По данным следствия, вечером в декабре прошлого года 35-летний житель Хабаровска ехал по Восточному шоссе на автомобиле «Тойота Виста». У пешеходного перехода он увидел мужчину, который торопился успеть на автобус и начал переходить дорогу при красном сигнале светофора.