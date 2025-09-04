Ричмонд
Водитель «Тойоты» предстанет перед судом за наезд на пешехода в Хабаровске

Авария произошла на Восточном шоссе.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске завершено расследование дела о дорожной аварии, в которой серьезно пострадал пешеход. Обвинительное заключение уже утверждено, материалы направлены в суд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По данным следствия, вечером в декабре прошлого года 35-летний житель Хабаровска ехал по Восточному шоссе на автомобиле «Тойота Виста». У пешеходного перехода он увидел мужчину, который торопился успеть на автобус и начал переходить дорогу при красном сигнале светофора.

«Водитель пытался затормозить, но сделать этого не успел. Экспертиза показала: машина двигалась с превышением скорости», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

От удара 49-летний прохожий получил многочисленные переломы. Его доставили в больницу, где врачи признали травмы тяжелыми.

Водитель признал свою вину и выплатил компенсацию пострадавшему. Теперь дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд Хабаровска.